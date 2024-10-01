Покупатели в России стали чаще выбирать более дорогие смартфоны

Компания MTC опубликовала отчёт о продажах смартфонов на российском рынке за первые девять месяцев 2024 года. По данным статистики, продажи увеличились на 13% по сравнению с 2023 годом.

С января по сентябрь было продано 21,7 миллиона смартфонов на сумму 522 миллиарда рублей. Наибольший рост продаж (97%) наблюдался в сегменте устройств стоимостью 80–100 тысяч рублей.

Основной причиной увеличения спроса на дорогие модели стало внедрение функций искусственного интеллекта. Эти устройства составили 2% от общего числа проданных смартфонов. В то же время продажи моделей стоимостью до 10 тысяч рублей сократились на 17%.

Лидером по количеству проданных устройств стала компания Xiaomi, занявшая 24% рынка. На втором месте — TECNO с 13%, затем идут realme и Samsung по 12%, и на пятом — Apple с 8%.

По выручке на первом месте остаётся Apple, которая занимает 33% от всех доходов с продаж смартфонов.