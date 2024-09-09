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Покупатели в России стали активно покупать ручные и роботы-пылесосы

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В России за первое полугодие 2024 года было куплено 4,7 миллиона пылесосов на сумму 52,1 миллиарда рублей. Это на 14% больше в количестве и на 31% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали аналитики М.Видео-Эльдорадо.

В числе популярных брендов — Dreame, Xiaomi, Samsung, Tefal и Polaris.

Самым быстрорастущим сегментом рынка стали моющие пылесосы. Их продажи выросли на 65% в количестве и на 90% в денежном выражении по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, в этом году активно покупают роботы-пылесосы и ручные пылесосы. Каждая из этих категорий занимает треть (33%) всего рынка.

Это свидетельствует о росте интереса россиян к современным и удобным решениям для уборки.

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