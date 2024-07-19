Покупатели в РФ стали в два раза чаще приобретать флагманские смартфоны из КНР

Специалисты компании МТС провели исследование российского рынка смартфонов и проанализировали статистику продаж в своих магазинах.

По результатам первого полугодия 2024 года был отмечен значительный рост интереса российских потребителей к китайским флагманским смартфонам, который удвоился по сравнению с предыдущим годом.

Данные МТС показывают, что с января по июнь 2024 года продажи китайских смартфонов, стоимость которых превышает 50 000 рублей, в их магазинах выросли в 3,5 раза как в количественном, так и в денежном выражении.

На всем российском рынке спрос на такие устройства также увеличился вдвое, достигнув 185 000 проданных устройств на сумму 13,5 миллиарда рублей.

Эксперты объясняют такую тенденцию роста популярности китайских смартфонов их более доступными ценами для российских покупателей по сравнению с конкурентами, а также продвинутыми характеристиками и наличием уникальных функций.

Среди флагманских моделей, наиболее популярными в магазинах МТС за первое полугодие, были Honor Magic6 Pro, Redmi Note 13 Plus (512 ГБ) и HUAWEI Pura 70 (256 ГБ), которые в совокупности составили около 50% всех продаж по штучным устройствам. По денежному объему продаж лидирует Honor Magic6 Pro.