Покупатели в РФ стали на 96% чаще выбирать смартфоны ценой 80-100 тыс. рублей

Аналитики МТС сообщили, что с января по октябрь 2024 года в России было продано 24,1 миллиона смартфонов на сумму 582 миллиарда рублей. Это на 0,5% больше по количеству и на 13% по доходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший рост наблюдается в сегменте смартфонов стоимостью от 80 000 до 100 000 рублей, где продажи увеличились на 96% в штуках и на 65% в деньгах. За указанный период было продано 539 000 таких устройств на сумму 48 миллиардов рублей.
Топ-3 бренда в этой ценовой категории по количеству продаж:
Apple — 67%
Samsung — 25%
Xiaomi — 3%
По данным MTС, iPhone 15 на 128 ГБ стал самым популярным смартфоном в сегменте. На Москву пришлась 22% всех продаж дорогих смартфонов, а также активные покупки наблюдаются в Санкт-Петербурге (4%) и Екатеринбурге (3%).
Продажи в других ценовых категориях также выросли, кроме сегмента смартфонов стоимостью до 10 000 рублей, где зафиксировано сокращение на 18% в штуках.