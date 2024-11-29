Покупатели в РФ стали на 96% чаще выбирать смартфоны ценой 80-100 тыс. рублей

Аналитики МТС сообщили, что с января по октябрь 2024 года в России было продано 24,1 миллиона смартфонов на сумму 582 миллиарда рублей. Это на 0,5% больше по количеству и на 13% по доходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост наблюдается в сегменте смартфонов стоимостью от 80 000 до 100 000 рублей, где продажи увеличились на 96% в штуках и на 65% в деньгах. За указанный период было продано 539 000 таких устройств на сумму 48 миллиардов рублей.

Топ-3 бренда в этой ценовой категории по количеству продаж:

Apple — 67%

Samsung — 25%

Xiaomi — 3%

По данным MTС, iPhone 15 на 128 ГБ стал самым популярным смартфоном в сегменте. На Москву пришлась 22% всех продаж дорогих смартфонов, а также активные покупки наблюдаются в Санкт-Петербурге (4%) и Екатеринбурге (3%).

Продажи в других ценовых категориях также выросли, кроме сегмента смартфонов стоимостью до 10 000 рублей, где зафиксировано сокращение на 18% в штуках.

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