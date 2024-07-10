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Покупатели в РФ стали чаще выбирать продукцию крупных китайских брендов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

По данным статистики от «Яндекс Маркета», с начала 2022 года в РФ значительно вырос спрос на электронику и бытовую технику китайских брендов. Аналитики отмечают увеличение спроса более чем в три раза.

Причем россияне теперь не считают продукцию из КНР низкого или плохого качества.

За отчётный период больше всего увеличился спрос на такие крупные бренды как: Xiaomi, HUAWEI, Honor, realme, Infinix, TECNO, Lenovo, Haier, Hisense и OnePlus.

Смартфоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты, умные часы и фитнес-трекеры этих компаний являются самыми востребованными товарами среди пользователей «Яндекс Маркета».

Также наблюдается увеличение интереса к китайским брендам в категории бытовой техники. Xiaomi является лидером в этой области, Haier и Dreame также пользуются популярностью.

Бренды из КНР предлагают широкий ассортимент техники для уборки, климатических систем и крупной бытовой техники, такой как холодильники или стиральные машины.

Доля продаж бытовой техники китайских брендов составляет более 40% от общего объема продаж, и за последний год этот показатель вырос на 8%.

Представители «Яндекс Маркета» отмечают, что рост популярности китайских брендов обусловлен их широким выбором, регулярным обновлением моделей и оптимальным соотношением цены и качества. Кроме того, многие товары предлагают гарантию и сервисное обслуживание, что является важным фактором при крупных покупках.

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