Покупатели Persona 5 для PC и Xbox получат сразу все DLC вместе с игрой

Разработчики Persona 5 Royal сообщили, что в версии для ПК и Xbox сразу будут доступны все платные дополнения, которые были выпущены для игры.

Всего таких DLC начитывается 40 шт, их общая стоимость около 60 долларов и для Xbox One, Xbox Series, а также ПК они будут бесплатными.

Стоит отметить, что некоторые дополнения содержат сильные персоны, и они позволят игроку облегчить первое прохождение, но в связи с этим игрок не получит опыт, который был задуман разработчиком.

Все подробности про реализацию этих дополнений Atlus может раскрыть позже.

Persona 5 Royal на новое поколение консолей, а также Xbox One и ПК станет доступно 21 октября, причем игра в день релиза появится в сервисе Game Pass.

На следующий год Atlus намерена портировать Persona 3 Portable и Persona 4 Golden.