Покупатели iPhone 12 получили бракованные фирменные чехлы

По крайней мере, два покупателя, купившие чехлы для iPhone 12 , получили дефектные чехлы, в которых нет отверстий для динамиков, которые заглушают звук.

На Reddit было две отдельные темы от клиентов iPhone 12, которые купили чехол и получили один без отверстий для динамика.

Консультант Apple сказал одному покупателю, что в корпусе не должно быть отверстий для динамиков, что, конечно, неправильно. На одном из оригинальных плакатов было загружено видео, показывающее неисправный корпус с разных сторон.

Сообщений о случаях без отверстий для динамиков было ограничено, но любой, кто получит такой, должен иметь возможность получить новый чехол от Apple, связавшись со службой поддержки Apple или посетив розничный магазин.

Большинство корпусов, отправляемых клиентам, действительно имеют отверстия для динамиков по конструкции, а корпуса без отверстий для динамиков представляют собой явный производственный дефект.