Покупатели iPhone 12 получили бракованные фирменные чехлы

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.03 EUR/RUB: 91.34 BTC/USD: 8756.9

22 ноября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

Покупатели iPhone 12 получили бракованные фирменные чехлы

22.10.2020 10:37

По крайней мере, два покупателя, купившие чехлы для iPhone 12 , получили дефектные чехлы, в которых нет отверстий для динамиков, которые заглушают звук.

Покупатели iPhone 12 получили бракованные фирменные чехлы

На Reddit было две отдельные темы от клиентов iPhone 12, которые купили чехол и получили один без отверстий для динамика.

Консультант Apple сказал одному покупателю, что в корпусе не должно быть отверстий для динамиков, что, конечно, неправильно. На одном из оригинальных плакатов было загружено видео, показывающее неисправный корпус с разных сторон.

Покупатели iPhone 12 получили бракованные фирменные чехлы

Сообщений о случаях без отверстий для динамиков было ограничено, но любой, кто получит такой, должен иметь возможность получить новый чехол от Apple, связавшись со службой поддержки Apple или посетив розничный магазин.

Большинство корпусов, отправляемых клиентам, действительно имеют отверстия для динамиков по конструкции, а корпуса без отверстий для динамиков представляют собой явный производственный дефект.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги