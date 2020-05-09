Покупатель Google Pixel 4 по ошибке получил 10 смартфонов на $5000

В компании Google по ошибке выслали своему клиенту вместо одного смартфона сразу десять на общую сумму около 5 тыс. долларов.

Об этой истории покупатель смартфона Google Pixel 4 рассказал в Сети. Он сообщил, что у Google заказал смартфон Pixel 4 с 64 ГБ памяти за 499 долларов.

Но каково было его удивление, когда в посылке оказалось сразу десять одинаковых устройств.

То есть клиенту прислали не один, а сразу партию смартфонов на общую сумму около 5 000 долларов. Но он оказался честным и сообщил об этом в компанию и отправил устройств обратно.