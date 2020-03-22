Поклонники Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Samsung уже много лет для американского рынка выпускает флагманские смартфоны на базе Snapdragon.

Для глобального рынка эти аппараты предлагаются с фирменной платформой Exynos. Процессоры Exynos очень сильно уступают в производительности Snapdragon, и поклонники компании призвали компанию отказаться от собственных чипов.

На Change.org появилась петиция под названием Stop selling us inferior Exynos phones! (прекратите продавать нам неполноценные телефоны с Exynos).

Эта петиция уже собрала большое количество подписей, а на момент написания новости уже было свыше 14 тыс. человек.

В петиции поясняют, что компания на международном рынке продает аппараты с Exynos и некачественными камерами, а в США эти же модели предлагают с датчиками Sony и процессорами Snapdragon.

Составители петиции также отметили, что международные версии Galaxy работают хуже, быстрее разряжаются и делают не такие качественные снимки как американские версии.