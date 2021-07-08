На этой неделе исполняется пять лет с тех пор, как Niantic выпустила свою самую популярную игру Pokemon Go. Хотя ажиотаж вокруг очень популярных игр не такой, как в 2016 году, игра по-прежнему чрезвычайно популярна и по-прежнему приносит компании миллиардные доходы. Данные, опубликованные исследовательской фирмой Sensor Tower, показывают, что Niantic собрала более 5 миллиардов долларов с момента своего первого запуска в июле 2016 года. Это в среднем миллиард ежегодно, как показывает аналитика Sensor Tower.

Было показано, что изоляция, вызванная COVID 19, охватившая весь мир в 2020 году, благоприятствовала игровой индустрии, и Pokemon Go от Niantic не остался в стороне. Данные Sensor Tower показывают, что в 2020 году компания заработала примерно 1,3 миллиарда долларов. Это лучший рекордный год для компании, намного превосходящий предыдущий рекорд, установленный в 2019 году, когда компания собрала около 400 миллионов долларов от игроков в Pokémon Go.

Sensor Tower связывает успех игры в 2020 году с обновлениями игры Niantic. Компания, воспользовавшись ограничением, сделала игру виртуальной реальности более подходящей для мира, в котором люди не могут собираться большими толпами или выходить на прогулки. Похоже, это нашло отклик у фанатов, учитывая рекордную выручку.

Niantic уже намекнул, что планирует отменить некоторые изменения, вызванные пандемией. Тем не менее, некоторые изменения будут сохранены, но будет добавлена ​​пара новых настроек. Хотя у нас пока нет данных о доходах Pokemon Go за этот год, игра, похоже, все еще пользуется некоторой популярностью, поскольку компания собирается провести свой онлайн-фестиваль Pokémon Go Fest 17 и 18 июля. проходил в некоторых городах 17 июля с входом в 5 долларов по сравнению с 14,99 долларов в предыдущие годы в связи с пятилетним юбилеем игры.

Источник — Astera.