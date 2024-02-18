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Пока Samsung анонсирует премьеру Galaxy F15 5G, инсайдер раскрывает подробности

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Samsung начал вести рекламную кампанию для предстоящего выпуска смартфона Galaxy F15 5G в Индии. Тизер уже доступен в приложении Flipkart с обещанием, что устройство скоро будет доступно.

Пока Samsung анонсирует премьеру Galaxy F15 5G, инсайдер раскрывает подробности

Официально анонсированный Samsung Galaxy F15 5G ранее был замечен на различных сайтах, связанных с тестированием и сертификацией, что указывает на его скорый выпуск. Samsung India подтвердила, что устройство скоро появится в стране.

В рекламном тизере можно увидеть тройную камеру, которая является характерным элементом дизайна большинства устройств Samsung. Однако, подробности о камерах и других особенностях не раскрываются.

Пока Samsung анонсирует премьеру Galaxy F15 5G, инсайдер раскрывает подробности

Между тем известный информатор Мукул Шарма поделился настоящими фотографиями смартфона, на которых показаны все три доступных цветовых варианта Galaxy F15 5G — черный, розовый и градиентная отделка.

Также стало известно, что устройство будет оснащено мощным аккумулятором емкостью 6000 мАч и будет получать обновления операционной системы в течение четырех поколений, что является уникальной особенностью в данном ценовом сегменте. Ожидаемая цена Galaxy F15 5G в Индии составляет менее 15 000 рупий.

Пока Samsung анонсирует премьеру Galaxy F15 5G, инсайдер раскрывает подробности

Недавно Galaxy F15 5G был замечен в списках Geekbench с чипсетом MediaTek Dimensity 6100+, 4 ГБ оперативной памяти и работающей на Android 14, предположительно с пользовательским интерфейсом Samsung One UI.

Пока Samsung анонсирует премьеру Galaxy F15 5G, инсайдер раскрывает подробности

 

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