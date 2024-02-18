Пока Samsung анонсирует премьеру Galaxy F15 5G, инсайдер раскрывает подробности

Samsung начал вести рекламную кампанию для предстоящего выпуска смартфона Galaxy F15 5G в Индии. Тизер уже доступен в приложении Flipkart с обещанием, что устройство скоро будет доступно.

Официально анонсированный Samsung Galaxy F15 5G ранее был замечен на различных сайтах, связанных с тестированием и сертификацией, что указывает на его скорый выпуск. Samsung India подтвердила, что устройство скоро появится в стране.

В рекламном тизере можно увидеть тройную камеру, которая является характерным элементом дизайна большинства устройств Samsung. Однако, подробности о камерах и других особенностях не раскрываются.

Между тем известный информатор Мукул Шарма поделился настоящими фотографиями смартфона, на которых показаны все три доступных цветовых варианта Galaxy F15 5G — черный, розовый и градиентная отделка.

Также стало известно, что устройство будет оснащено мощным аккумулятором емкостью 6000 мАч и будет получать обновления операционной системы в течение четырех поколений, что является уникальной особенностью в данном ценовом сегменте. Ожидаемая цена Galaxy F15 5G в Индии составляет менее 15 000 рупий.

Недавно Galaxy F15 5G был замечен в списках Geekbench с чипсетом MediaTek Dimensity 6100+, 4 ГБ оперативной памяти и работающей на Android 14, предположительно с пользовательским интерфейсом Samsung One UI.