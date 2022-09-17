Поисковая страница «Яндекса» начала переадресацию пользователей на новый поисковик ya.ru

Компания «Яндекс» начала вносить изменения в свою популярную платформу и поисковую систему, теперь при переходе по адресу yandex.ru пользователя могут направить на страницу с адресом ya.ru.

Пока в сети работает две страницы — yandex.ru и ya.ru, но первая работает уже с рядом изменений.

Так если написать в поисковой строке yandex.ru, то будет выдан результат на этой странице, но если нажать на логотип «Яндекса» то произойдет переход на сайт ya.ru.

Напомним, «Яндекс» и VK ранее объявили о закрытии сделки по обмену активами, первая получила сервис доставки еды Delivery Club, а группа VK теперь распоряжается платформами «Дзен» и «Новости».