Подтверждён выпуск первых смартфонов от независимой компани Honor в РФ

Honor теперь является отдельной компанией, и за счет этого она не попадает под санкции США, а значит может на законном основании использовать сертифицированную версию операционной системы от компании Google.

В базе Евразийской экономической комиссии (ЕЕС) появилось несколько моделей новых смартфонов от Honor.

Все они появятся на международном рынке, и первым выйдет Honor View 40, который в Китае называется Honor V40.

Позже появится Honor 40, а после него запустят в продажу Honor Magic. В базе будущие новинки зарегистрированы под номерами CHL-LX1, HJC-LX9C, NTN-LX1, NZA-LX9N, YOK-N49.

Как обычно, сертификаты для устройств в ЕЕС не раскрывают особенности аппаратов, но ранее аппарат под номером HJC-LX9C уже был замечен в базе китайского регулятора.

В этом смартфоне будет установлен процессор Dimensity 800U 5G.