Подтверждён выпуск первых смартфонов от независимой компани Honor в РФ

Подтверждён выпуск первых смартфонов от независимой компани Honor в РФ15.02.2021 01:30
Honor теперь является отдельной компанией, и за счет этого она не попадает под санкции США, а значит может на законном основании использовать сертифицированную версию операционной системы от компании Google.
В базе Евразийской экономической комиссии (ЕЕС) появилось несколько моделей новых смартфонов от Honor.
Все они появятся на международном рынке, и первым выйдет Honor View 40, который в Китае называется Honor V40.
Позже появится Honor 40, а после него запустят в продажу Honor Magic. В базе будущие новинки зарегистрированы под номерами CHL-LX1, HJC-LX9C, NTN-LX1, NZA-LX9N, YOK-N49.
Как обычно, сертификаты для устройств в ЕЕС не раскрывают особенности аппаратов, но ранее аппарат под номером HJC-LX9C уже был замечен в базе китайского регулятора.
В этом смартфоне будет установлен процессор Dimensity 800U 5G.
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