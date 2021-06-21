ZTE анонсировала Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra в Китае. Свежая информация показывает, что компания планирует выпустить еще один телефон серии Axon 30. Это устройство будет поставляться с экранной камерой.

Ранее сегодня директор ZTE по потребительским экспериментам Лу Цяньхао посетил Weibo, чтобы сообщить, что в разработке находится новая версия Axon30 с камерой под экраном. Слово Рак, кажется, намекает на период с 22 июня по 22 июля, который принадлежит знаку зодиака Рак.

В настоящее время нет информации о характеристиках версии Axon 30 с подэкранной камерой. Вероятно, его можно будет оснастить характеристиками, аналогичными Axon 30 Pro и Ultra.

Аксон 30 Про и Ультра оснащены 6,67-дюймовым AMOLED — FHD + дисплей. Эти телефоны оснащены процессором Snapdragon 888 , оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ.

Axon 30 Pro и Axon 30 Ultra имеют фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Система задней камеры модели Pro включает 64-мегапиксельную основную камеру, 64-мегапиксельный сверхширокий объектив, 5-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины. Модель Ultra оснащена 64-мегапиксельным основным объективом с оптической стабилизацией изображения, 64-мегапиксельным объективом, сверхширокоугольным объективом на 64 мегапикселя и телеобъективом с 8-мегапиксельным перископическим объективом с оптической стабилизацией изображения и 5-кратным оптическим зумом.

Axon 30 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт. С другой стороны, модель Ultra имеет батарею емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт

Источник — Astera.