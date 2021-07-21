Подтверждено мероприятие Samsung Unpacked 11 августа

Samsung наконец-то подтвердила, что проведет следующую презентацию Galaxy Unpacked 11 августа в 10:00 по восточному времени. Тизер, выпущенный брендом, намекает на появление новых складных устройств. На основании недавних слухов можно сказать, что компания анонсирует Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 до 11 августа.

Мероприятие будет проводиться онлайн и будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях. Ожидается, что помимо анонса новых складных устройств компания также представит Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic и Galaxy Buds2.

Последние несколько лет Samsung запускает телефоны серии Galaxy Note в августе. Однако ранее в этом году бренд подтвердил, что не будет анонсировать Galaxy Note 21 в этом году.

Ожидается, что Galaxy Z Fold3 станет первым устройством серии Fold от бренда с поддержкой стилуса S Pen. Также сообщается, что это устройство впервые от Samsung оснащено встроенной камерой. С другой стороны, ожидается, что раскладушка Galaxy Z Flip3 5G будет обладать обновленным двухцветным дизайном, переработанной вертикальной двойной камерой и большим дополнительным экраном.

Ожидается, что серия Galaxy Watch4 будет оснащена более мощным чипом Exynos W920, и они, вероятно, будут иметь 16 ГБ встроенной памяти. Однако главная привлекательность линейки Watch4 заключается в том, что она будет поставляться с One UI Watch, которая является модифицированной версией Wear OS. Ожидается, что Galaxy Buds 2 поступит с поддержкой активного шумоподавления (ANC) и будет представлен в трех цветах. Предполагается, что поставки серии Watch4 начнутся 11 августа, а Z Fold3 и Z Flip3 начнутся 27 августа.

Источник — Astera.