Подтверждено, что Redmi Book Pro 15 2022 будет иметь видеокарту RTX 2050

Redmi, поддерживаемая Xiaomi , готова к сегодняшней презентации, на которой компания анонсирует смартфоны серии Redmi K50. На том же мероприятии бренд также представит ноутбук Redmi Book Pro 15 2022 года.

В преддверии официального запуска нового ноутбука сегодня в Китае устройство появилось на тестовой платформе Geekbench, которая подтвердила, что ноутбук будет оснащен графическим процессором NVIDIA RTX 2050.

Список Geekbench ноутбука Redmi Book Pro 15 2022 также показывает, что устройство будет оснащено процессором Intel Core i7-12650H и 16 ГБ оперативной памяти.

NVIDIA RTX 2050 использует ядро ​​2048 CUDA, 4 ГБ 64-битной памяти GDDR6 и потребляет 45 Вт энергии. Сообщается, что оценка 3DMark Fire Strike видеокарты RTX 2050 на 23% превышает мобильную видеокарту GTX 1650.

Redmi Book Pro 15 2022 будет предлагаться в двух моделях — одна с процессором Intel Core i5-12450H, а другая — с процессором Intel Core i7-12650H. Они будут оснащены дисплеем 3,2K с частотой обновления 90 Гц , обеспечивающим высокую яркость и высокую точность цветопередачи.

Ожидается, что наряду с моделью с 15-дюймовым дисплеем компания выпустит 14-дюймовую модель Redmi Book Pro 2022, которая может поставляться с теми же внутренними компонентами, но с графической картой NVIDIA MX 550 или MX 570.