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Подтверждена дата запуска серии Motorola Edge 20

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Ранее в этом месяце два телефона Motorola с номерами моделей XT2143-1 и XT2153-1 были обнаружены на сайте сертификации TENAA в Китае. Эти списки относятся к грядущим смартфонам Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro. Сегодня компания подтвердила, что представит телефоны серии Edge 20 в 19:30 (по местному времени) 5 августа в Китае.

TENAA листинг обоих телефонов и просочилась информация разделяемой надежным жучок Evan Blass было выявлено , что край 20 и края 20 Pro будет оснащен основной камеры 108-Мп. Официальный плакат также намекает, что серия Edge 20 будет оснащена 108-мегапиксельной камерой.

Подтверждена дата запуска серии Motorola Edge 20

Ожидается, что смартфоны Edge 20 v и Edge 20 Pro будут оснащены 6,67-дюймовой OLED-панелью FHD + с частотой обновления 120 Гц. Для селфи Edge 20 может поставляться с 32-мегапиксельной фронтальной камерой, тогда как его задняя часть может иметь 16-мегапиксельную камеру для селфи.

Основная камера Edge 20 может включать 108-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 8-мегапиксельную телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Edge 20 Pro может иметь ту же настройку камеры, но его телеобъектив может поддерживать 3-кратный оптический зум.

Источник — Astera.

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