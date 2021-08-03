Подтверждена дата запуска серии iQOO 8

Ранее на этой неделе предполагаемый iQOO 8 демонстрировался на выставке технологий ChinaJoy 2021. Сегодня iQOO выпустил официальное подтверждение через свою учетную запись Weibo, что серия iQOO 8 будет официально представлена ​​в 19:30 (по местному времени) 17 августа в Китае.

Линейка iQOO 8 может включать две модели, а именно iQOO 8 и iQOO 8 Pro. По слухам, главными достоинствами серии iQOO 8 будут дисплей, набор микросхем и возможности зарядки.

Серия iQOO 8 станет первым телефоном (-ами) с дисплеем Samsung E5 AMOLED LTPO, который, как ожидается, будет предлагать динамическую частоту обновления до 120 Гц, разрешение 2K + и 10-битные цвета. Смартфон, представленный на ChinaJoy, показал, что у него выровненный по центру перфорированный экран с изогнутыми краями. Также ожидается, что он будет иметь большую область сканирования отпечатков пальцев на дисплее.

Отчеты предполагают, что телефон V2141A Vivo, одобренный китайским управлением MIIT, может быть одним из смартфонов серии iQOO 8. Устройство было замечено с Snapdragon 888+ SoC, который является разогнанной версией чипа SD888. Он может иметь до 12 ГБ ОЗУ и 4 ГБ виртуальной ОЗУ. Он может предложить до 256 ГБ встроенной памяти и будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе OriginOS 1.0.

IQOO 8 и iQOO 8 Pro могут поддерживать технологию Flash Charge мощностью 160 Вт. Если это окажется ложным, компания может предложить как минимум поддержку быстрой зарядки на 120 Вт для iQOO 8 duo.

Источник — Astera.