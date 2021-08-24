Подтверждена дата запуска Redmi 10 Prime для Индии

Вчера Redmi India начала сообщать о появлении нового смартфона. В тизерах не было раскрыто название устройства, а лишь продемонстрированы его основные характеристики. Сегодня компания подтвердила, что анонсирует Redmi 10 Prime в 12 часов дня (по местному времени) 3 сентября в Индии.

Redmi 10 Prime станет преемником прошлогоднего телефона Redmi 9 Prime. Недавние отчеты показали, что Redmi 10, который дебютировал на мировых рынках в начале этого месяца, отправится в Индию как Redmi 10 Prime.

Redmi 10 Prime, вероятно, будет иметь 6,5-дюймовую ЖК-панель с дырочкой, которая предлагает разрешение Full HD + и частоту обновления 90 Гц. Он может иметь 8-мегапиксельную переднюю камеру, а на задней панели может быть 50-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макроснимок.

В телефоне будет установлен чипсет Helio G88 и 6 ГБ оперативной памяти. Он будет поддерживаться батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11 на базе MIUI 12.5.

10 Prime может поставляться с боковым датчиком отпечатков пальцев. Он может предлагать другие функции, такие как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ИК-порт, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. В Индии устройство может продаваться по цене от 11 000 рупий (~ 148 долларов США) до 15 000 рупий (~ 202 доллара США).

Источник — Astera.