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Подтверждена дата запуска OPPO Reno6 Z

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Дата запуска OPPO Reno6 Z стала известна. Телефон будет официально представлен в 17:30 (по местному времени) 21 июля в Таиланде. Микросайт телефона теперь доступен на сайте OPPO Thailand.

Устройство питается от неуказанного чипа Dimensity, который поддерживает подключение 5G. Устройство будет поставляться с поддержкой 30 Вт VOOC Flash Charge. В листинге также подтверждается, что он будет доступен в двух цветовых вариантах.

Подтверждена дата запуска OPPO Reno6 Z

В прошлых отчетах утверждалось, что Reno6 Z 5G будет оснащен 6,43-дюймовым экраном AMOLED с разрешением Full HD + и встроенным сканером отпечатков пальцев. Dimensity 800U питание Трубка может прибыть с 8 ГБ оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти.

Система задней камеры телефона может включать в себя 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. Для селфи он может иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Скорее всего, он будет питаться от аккумулятора емкостью 4310 мАч.

Источник — Astera.

OPPO Reno6 Z
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