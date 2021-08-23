Подтверждена дата запуска Nubia Red Magic 6S Pro

Nubia анонсировала Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro v в марте в Китае. За этим последовал запуск более доступной модели Red Magic 6R в мае. Недавно новая модель телефона Nubia под номером NX699J-S была сертифицирована органом 3C Китая. Его появление наводило на мысль, что компания может готовиться к выпуску нового игрового телефона под брендом Red Magic. Сегодня китайская компания официально подтвердила, что представит Red Magic 6S Pro в 15:00 (по местному времени) 6 сентября в Китае.

Официальный плакат, выпущенный брендом, посвящен некоторым ключевым характеристикам Nubia Red Magic 6S Pro. Он показывает, что телефон будет поддерживать впечатляющую частоту обновления 165 Гц и будет работать на мобильной платформе Snapdragon 888 Plus.

Изображение далее показывает, что он будет оснащен тройной камерой. Телефон будет поддерживать до 120W быстрой зарядки. В то время как другие детали смартфона остаются в секрете, он, вероятно, позаимствует большинство других характеристик у Red Magic 6 Pro. Кроме того, еще неизвестно, анонсирует ли компания ванильный Red Magic 6S вместе с грядущей моделью Pro.

Источник — Astera.