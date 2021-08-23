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Подтверждена дата запуска Nubia Red Magic 6S Pro

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Nubia анонсировала Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro v в марте в Китае. За этим последовал запуск более доступной модели Red Magic 6R в мае. Недавно новая модель телефона Nubia под номером NX699J-S была сертифицирована органом 3C Китая. Его появление наводило на мысль, что компания может готовиться к выпуску нового игрового телефона под брендом Red Magic. Сегодня китайская компания официально подтвердила, что представит Red Magic 6S Pro в 15:00 (по местному времени) 6 сентября в Китае.

Официальный плакат, выпущенный брендом, посвящен некоторым ключевым характеристикам Nubia Red Magic 6S Pro. Он показывает, что телефон будет поддерживать впечатляющую частоту обновления 165 Гц и будет работать на мобильной платформе Snapdragon 888 Plus.

Подтверждена дата запуска Nubia Red Magic 6S Pro

Изображение далее показывает, что он будет оснащен тройной камерой. Телефон будет поддерживать до 120W быстрой зарядки. В то время как другие детали смартфона остаются в секрете, он, вероятно, позаимствует большинство других характеристик у Red Magic 6 Pro. Кроме того, еще неизвестно, анонсирует ли компания ванильный Red Magic 6S вместе с грядущей моделью Pro.

Источник — Astera.

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