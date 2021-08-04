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Подтверждена дата выпуска Honor X20

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Уже известно, что Honor анонсирует серию флагманских телефонов Honor Magic 3 и планшет Honor V7 Pro 12 августа в Китае. Сегодня компания подтвердила, что на том же мероприятии анонсирует смартфон Honor X20.

Ниже показан плакат с датой запуска Honor X20. Как видно, дисплей X20 имеет вырез в форме таблетки, что указывает на то, что он будет оснащен системой двойной селфи-камеры.

На тыльной стороне X20 расположен корпус камеры круглой формы. При более внимательном рассмотрении обнаруживается, что в нем находится 64-мегапиксельная тройная камера и светодиодная вспышка. В целях безопасности он оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев. Плакат также подтверждает наличие двух цветовых вариантов устройства.

Подтверждена дата выпуска Honor X20

Плакат также подтверждает, что экран Honor X20 будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и быструю зарядку 66 Вт. Он будет работать на 6-нм чипсете. Предыдущие отчеты показали, что Honor X20 будет оснащен чипсетом Dimensity 900 , который поддерживает другие устройства, такие как Honor 50 SE и OPPO Reno6 5G. Остальные характеристики X20 скрыты. Вероятно, телефон будет стоить около 2000 юаней (~ 309 долларов).

Honor X20 будет позиционироваться выше, чем X20 SE, дебютировавший в июне в Китае. При стартовой цене 1799 юаней (~ 278 долларов США) X20 SE оснащен 6,6-дюймовым IPS LCD FHD + дисплеем с выровненной по центру дырочкой, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 64-мегапиксельной + 2-мегапиксельной (макро). + 2-мегапиксельным (глубина) блоком с тремя камерами, набором микросхем Dimensity 700, до 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, Magic UI 4.0 на базе Android 11 и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

Источник — Astera.

Honor X20
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