Подтверждена дата выпуска Honor X20

Уже известно, что Honor анонсирует серию флагманских телефонов Honor Magic 3 и планшет Honor V7 Pro 12 августа в Китае. Сегодня компания подтвердила, что на том же мероприятии анонсирует смартфон Honor X20.

Ниже показан плакат с датой запуска Honor X20. Как видно, дисплей X20 имеет вырез в форме таблетки, что указывает на то, что он будет оснащен системой двойной селфи-камеры.

На тыльной стороне X20 расположен корпус камеры круглой формы. При более внимательном рассмотрении обнаруживается, что в нем находится 64-мегапиксельная тройная камера и светодиодная вспышка. В целях безопасности он оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев. Плакат также подтверждает наличие двух цветовых вариантов устройства.

Плакат также подтверждает, что экран Honor X20 будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и быструю зарядку 66 Вт. Он будет работать на 6-нм чипсете. Предыдущие отчеты показали, что Honor X20 будет оснащен чипсетом Dimensity 900 , который поддерживает другие устройства, такие как Honor 50 SE и OPPO Reno6 5G. Остальные характеристики X20 скрыты. Вероятно, телефон будет стоить около 2000 юаней (~ 309 долларов).

Honor X20 будет позиционироваться выше, чем X20 SE, дебютировавший в июне в Китае. При стартовой цене 1799 юаней (~ 278 долларов США) X20 SE оснащен 6,6-дюймовым IPS LCD FHD + дисплеем с выровненной по центру дырочкой, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 64-мегапиксельной + 2-мегапиксельной (макро). + 2-мегапиксельным (глубина) блоком с тремя камерами, набором микросхем Dimensity 700, до 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, Magic UI 4.0 на базе Android 11 и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт.

Источник — Astera.