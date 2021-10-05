Подтверждена дата глобального запуска ColorOS 12

OPPO анонсировала ColorOS 12 в сентябре в Китае. Теперь международное крыло бренда подтвердило, что 11 октября в 9:00 по Гринвичу оно проведет мероприятие по запуску ColorOS 12 для глобальных рынков.

Телефоны OnePlus и OPPO откажутся от OxygenOS и ColorOS в качестве унифицированной ОС в следующем году. А до тех пор пользователи OPPO и OnePlus в Китае будут получать обновление ColorOS 12 в Китае. На глобальных рынках OxygenOS 12 на базе Android 12 будет доступен для смартфонов OnePlus, а телефоны OPPO будут поставляться с обновлением Android 12 на базе ColorOS 12.

ColorOS 12 для китайских рынков предлагает дизайн без рамок , то есть каждый элемент пользовательского интерфейса размещен на полупрозрачном слое. Отзывчивый дизайн ColorOS 12 делает его подходящим для различных форм-факторов, таких как смартфоны, планшеты, складные устройства, умные часы и умные телевизоры.

Механизм автоматической плавности AI 2.0, доступный в ColorOS 12, снижает использование памяти на 30 процентов, снижает потребление энергии в фоновом режиме на 20 процентов и увеличивает время автономной работы на 12 процентов. Он поставляется с другими функциями: свободно плавающим окном, интеллектуальной боковой панелью 2.0, межэкранным соединением, цифровыми аватарами OMOJI, Car + для помощи при вождении автомобиля, а также улучшенными функциями безопасности и конфиденциальности.

Ожидается, что 11 октября OPPO подтвердит запуск ColorOS 12, запланированный для пользователей по всему миру. В Китае OPPO Find X3, X3 Pro, X3 Pro Mars Exploration Edition, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 будут обрабатываться обновлением ColorOS 12. OPPO Find X2, X2 League of Legends S10 Limited Edition, X2 Pro, X2 Pro Lamborghini Edition, Reno6 Pro + 5G, Pro + 5G Detective Conan Limited Edition, Reno6 Pro 5G и Reno6 5G.

В декабре ColorOS 12 будет доступна для Ace2, Ace2 EVA Limited Edition, Reno5 Pro + 5G, Reno5 Pro + Artist Limited Edition, Reno5 Pro 5G, Reno5 5G, Reno5 K 5G, K9, A95 5G и A93 5G. В первой половине 2022 года обновление будет развернуто на множестве других устройств, таких как OnePlus 9R, 8T, 8 Pro, 8, 7T Pro, 7T, 7 Pro, 7, Reno4 Pro 5G Summer Limited Edition, Reno4 Pro. 5G Artist Limited Edition, Reno4 5G, Reno4 Pro 5G Classic Blue Limited Edition, Reno3 Pro 5G, Reno3 Vitality Edition, Reno3 5G, Reno Ace, Reno Ace Gundam Limited Edition, Reno FC Barcelona Edition, Reno 10x Zoom, K9 Pro 5G, K7 , K7x, A93s 5G, A92s 5G, A72 5G, A55 5G и A53 5G.