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Подтвердилось, что GTA 6 разрабатывают уже около 9 лет

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На платформе LinkedIn пользователь Reddit обнаружил страницу бывшего сотрудника Rockstar, на которой разглашаются интересные детали о разработке GTA 6.

Подтвердилось, что GTA 6 разрабатывают уже около 9 лет

Сведения свидетельствуют, что разработка шестой части популярной игровой серии началась ещё в 2015 году. Указанный сотрудник принимал участие в этом проекте в течение трех лет — с 2015-го по 2018-ый. Помимо этого, он также вносил вклад в другие игры компании, включая Red Dead Redemption 2, где занимал должность главного видеоредактора.

Следует отметить, что в свежем финансовом отчете Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games, было отмечено, что они ожидают «значительного поворота» в своей деятельности в финансовом году 2025.

Это возможно свидетельствует о том, что релиз GTA 6 может состояться между сентябрем и октябрем 2024 года. Принимая во внимание дату начала разработки, это подразумевает, что на создание игры потребовалось практически 10 лет.

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