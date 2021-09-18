Главная » Новости

Подробные характеристики Apple Watch Series 7 раскрыты в техническом описании

На чтение 2 мин Просмотров 60 Опубликовано

Когда дело доходит до детальных спецификаций продуктов Apple , мы мало что можем получить от Apple. При запуске компания раскрывает только актуальную информацию, не указывая точных деталей. Например, сложно понять, насколько большой аккумулятор упакован в iPhone , и все, что мы знаем, — это то, что заряда хватит на 8-часовую SOT. Что ж, именно такой была Apple, и мы также не ожидаем, что они будут вдаваться в подробности. Но недавно в сети появилось внутреннее техническое описание, которое дает нам важную информацию о Watch Series 7, которую Apple, вероятно, вам не скажет.

Подробный лист технических характеристик Apple Watch Series 7 (источник: @alixrezax)

Здесь четко указаны характеристики новейших умных часов Apple, а также более старых часов Series 6 , Series 3 и SE . Самая заметная деталь — это вес моделей Watch Series 7. Модель с 41-миллиметровым циферблатом весит всего 32 грамма с алюминиевым корпусом, вес модели из нержавеющей стали значительно увеличивается и составляет 42,3 грамма, тогда как титановая сборка снова находится на нижней стороне — всего 37 граммов. Что касается более крупных 45-миллиметровых моделей, то это 38,8 грамма (алюминий), 51,5 грамма (нержавеющая сталь) и 45,1 грамма (титан) соответственно.

Хотя во внутренней памяти нет абсолютно никаких изменений, которые остались теми же 32 ГБ, что и в предыдущих двух поколениях часов, чипсет значительно расширился с новой S7 System-in-Package (SiP). Утверждается, что этот процессор на 20% быстрее, чем S5 SiP на прошлогодних Apple Watch SE.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA