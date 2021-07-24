Подробнее о поверхностях Dimensity 1300T от MediaTek

Вчера стало известно, что у MediaTek скоро появится новый флагманский процессор Dimensity, который впервые появится в планшете Honor. Ожидается, что чипсет будет запущен как Dimensity 1300T, и он будет работать на Honor V7 Pro. Более подробная информация о процессоре появилась перед его запуском.

Согласно Digital Chat Station, процессор будет произведен TSMC и построен на его 6-нм узле. Хотя он, скорее всего, будет иметь 8 ядер, расположение ядер процессора неизвестно. Однако источник сообщает, что он будет иметь ядра Cortex-A78, 9-ядерный графический процессор и APU 3.0 NPU.

Что касается повышения производительности по сравнению с предыдущим поколением ( Dimensity 1000+ ), считается, что производительность процессора увеличилась на 30%, а производительность графического процессора увеличилась на 40%. Сообщается, что его производительность AI улучшилась на 82% по сравнению с Snapdragon 865 .

Сообщается, что Dimensity 1300T какое-то время будет эксклюзивным для Honor, прежде чем появится в устройствах других брендов. Есть также предположения, что причина, по которой он сначала появляется в планшете, а не в смартфоне, заключается в его высоком энергопотреблении. Поскольку у планшетов емкость аккумулятора значительно больше, чем у телефонов, время автономной работы не должно быть проблемой.

Источник — Astera.