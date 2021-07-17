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Подписку на премиум-функции автопилота Tesla оценила в 199 долларов

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Компания Tesla объявила о подписке на свой автопилот для тех, кто еще не воспользовался расширенными функциями системы.

Например, пользователи с оформленной Enhanced Autopilot, новые функции могут получить всего за 99 долларов, а вот те, кто ранее не подписывался на Enhanced Autopilot, расширить возможности автопилота с функцией Tesla Full Self-Driving (FSD) смогут уже за 199 долларов.

Премиальные функции можно получить в любое время, оформив подписку.

Отмечается, что работают новые функции только в электрокарах, в которых установлен компьютер HW3.0. Оснастит таким компьютером машину, в которой его нет, предлагают за 1,5 тыс. долларов.

Tesla
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