Подписчики Sony PS Plus бесплатно получили Call of Duty: WWII

Sony подписчикам PlayStation Plus в июне раздаст шутер Call of Duty: WWII и предположительно Marvel’s Spider-Man.

С 26 мая подписчики сервиса смогут в свою коллекцию добавить шутер от первого лица Call of Duty: WWII.

На консоли и компьютеры он вышел в 2017 году, и в нем есть однопользовательская игра, многопользовательская игра, а также кооперативная игра.

Какой следующий проект Sony будет раздавать бесплатно пока неизвестно, но по некоторым данным это будет Marvel’s Spider-Man.