Подписчики PlayStation Plus в мае 2021 года получат Battlefield V, Stranded Deep и Wreckfest

Игровое подразделение Sony опубликовало список бесплатных игр на май, доступных для подписчиков сервиса PlayStation Plus.

В следующем месяце по подписке PlayStation Plus владельцы консолей смогут в свою библиотеку добавить шутер Battlefield V и Stranded Deep.

Эти игры предлагаются для владельцев прошлого поколения консолей. Кто успел приобрести PlayStation 5 в мае, сможет скачать на консоль или добавить в библиотеку гоночный экшен Wreckfest.

Стоит отметить, что на новое поколение консоли Wreckfest должен был появиться 1 июня, но его раздача начнется на месяц раньше.

Игры можно будет скачать с 4 мая, а до этого времени по подписке предлагаются проекты Days Gone, Zombie Army 4: Dead War и Oddworld: Soulstorm.