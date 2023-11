Подписчикам PlayStation Plus Extra и Premium стали доступны 11 бесплатных игр

Сегодня компания Sony выпустила обновление своего ежемесячного предложения новых игр для подписчиков сервисов PS Plus Extra и Premium (Deluxe). В рамках этого обновления все подписчики могут получить доступ к таким играм, как Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz и еще шести другим играм. Кроме того, им также доступны пять классических тайтлов.

Вот список новых игр, доступных в PS Plus Extra:

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Teardown

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On

Dead Island: Riptide

Superliminal

Eiyuden Chronicle: Rising

Nobunaga’s Ambition: Taishi

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz

River City Melee Mach!!

А это список новых игр, доступных в PS Plus Deluxe и Premium:

Grandia

Jet Moto

Up

Klonoa Phantasy Reverie Series

PaRappa the Rapper 2