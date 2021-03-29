Подорожание чипов TSMC может привести к росту цен на электронику к концу 2021 года

Появилась информация о намерении компании TSMC повысить стоимость своей продукции, а эксперты в связи с этим спрогнозировали и удорожание электроники на рынке в целом.

Более того, эксперты уверены, что подорожание чипов TSMC может привести к росту цен на электронику уже концу 2021 года.

В частности, источник говорит об удорожании 300-миллиметровых пластин, а именно они и используются для чипов, устанавливаемых в потребительской электронике.

TSMC является одним из самых крупных поставщиков чипов, поэтому если она поднимет их стоимость, то это конечно же отразится на цене электроники на рынке.

Сообщается, что цена на процессоры вырастет на 25%. Более того, есть данные, что компания отменила скидки для таких клиентов как Apple и AMD.