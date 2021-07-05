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Подержанные смартфоны от Huawei стали цениться выше, чем iPhone

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Смартфоны Huawei после перехода на собственную операционную систему стали очень востребованными на китайском рынке, но только на вторичном.
Аналитическая компания Zhuanzhuan Group поделилась статистикой продаж подержанных смартфонов на рынке Китая.

Во втором квартале текущего года резко вырос спрос на аппараты компании Huawei, к тому же они выросли в цене.

За счет этого снизилась цена и спрос на поддержанные iPhone. Но несмотря на это компания Apple на вторичном рынке лидирует по количеству проданных аппаратов.

Сейчас в Китае на вторичном рынке самым большим спросом пользуются смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения.

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