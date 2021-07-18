Подержанные смартфоны iPhone 12 становятся все дороже

Обычно на вторичном рынке смартфоны с каждым годом становятся все дешевле, однако нынешняя ситуация с нехваткой полупроводниковой продукции, стала причиной того, что подержанные iPhone 12 стали дороже.

Как выяснили в ходе исследования специалисты SellCell, в целом iPhone на вторичном рынке дешевеют медленнее, чем устройства под управлением Android.

При этом, исследование показало, что iPhone 12 за шесть месяцев подешевел на 34,5%, а iPhone 11 упал в цене на 44% от начальной стоимости.

Если iPhone 11 после выхода новой линейки подешевел за месяц, что собственно происходит с каждой предыдущей моделью, то в случае с iPhone 12 ситуация оказалась иной.

В качестве примера привели iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ памяти, который в первый месяц подешевел до 710 долларов, тогда как рекомендованная стоимость составляла 1 399 долларов, при этом к шестому месяцу подержанную модель стали предлагать за 995 долларов.

То есть стоимость подержанного аппарата выросла. Такая же ситуация наблюдается и с моделью iPhone 12 mini с 256 ГБ, которая после первого месяца стоила 430 долларов, а еще через пять месяцев подорожала до 501 доллара.

Его рекомендованная розничная стоимость составляет 849 долларов.