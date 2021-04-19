Несколько производителей смартфонов в этом году планируют вывести на рынок свои модели устройств, в которых предложат крытую камеру.

Над подэкранными камерами производители работают достаточно давно и только во второй половине этого года на рынке появится несколько смартфонов с такой технологией.

По данным инсайдеров, подэкранные камеры появятся в смартфонах уже во второй половине 2021 года, когда будут выпущены новинки от Samsung и Oppo, а также Xiaomi и ZTE.

Предположительно, новая технология будет реализована в смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, а вот какие модели от Samsung, Oppo и ZTE со скрытой камерой стоит ждать, пока неизвестно.