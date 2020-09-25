Поддержка Oodle Texture на PS5 даст невероятный прирост в скорости

Система ввода / вывода (IO) PS5 была темой многих дискуссий с тех пор, как генеральный директор Epic Тим Суини объяснил ее структурные преимущества перед ПК.

Хотя необработанная скорость SSD-накопителя PS5 теоретически могла быть превзойдена новым SSD-накопителем Samsung 980 Pro PCIe 4.0 NVMe, именно архитектура самой PS5 расширяет его возможности по сравнению с тем, что в настоящее время доступно где-либо еще. Возможно, вы помните, что в официальных спецификациях указана пропускная способность ввода-вывода консоли на уровне 5,5 ГБ / с для несжатых данных и 8–9 ГБ / с для сжатых данных.

Тем не менее, похоже, что партнерство с Oodle позволит PS5 пойти дальше, когда дело доходит до пиков пропускной способности со сжатыми данными. Мы уже знали, что PlayStation 5 будет поддерживать аппаратный декодер Kraken, но теперь сотрудники Oodle объявили, что Sony также лицензировала технологию Oodle Texture, которая оптимизирована для сжатия текстур графического процессора.

Согласно Oodle, предыдущий показатель пропускной способности ввода-вывода 8–9 ГБ / с был предоставлен Sony путем умножения пиковой пропускной способности 5,5 ГБ / с твердотельного накопителя PS5 на стандартный коэффициент сжатия 1,45 / 1 или 1,64 / 1. Однако, если учесть и Oodle Kraken, и Oodle Texture, разработчики технологии увидели впечатляющий коэффициент сжатия 3,16 / 1 для текстуры, установленной в недавней игре; это приведет к пику пропускной способности ввода-вывода 17,38 ГБ / с, как упоминалось в заголовке.

Конечно, это может быть нетипично, и не все игры для PS5 обязательно будут использовать эту технологию в полной мере. Тем не менее, похоже, что PlayStation 5 еще долгое время остается ведущей игровой архитектурой, когда дело касается ввода-вывода.