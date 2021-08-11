Apple объявила в начале этого года, что с новой прошивкой Find My Network сможет найти AirPods Pro и AirPods Max. Теперь выяснилось, что это будет достигнуто путем привязки AirPods к определенному Apple ID с необычной системой закрытия отверстий динамика AirPods Pro для удаления связанной учетной записи.

Как стало известно Astera.ru, код пятой бета-версии разработчика iOS 15 подтвердил, что для работы с сетью «Find My» от Apple «AirPods Pro» и «AirPods Max» должны быть привязаны к «Apple ID». Это означает, что даже если пользователь подключит чужие «AirPods» к своему устройству, они останутся привязанными к «Apple ID» владельца.

Чтобы удалить настроенный «Apple ID» и отключить подключение к «Найти мою» сеть, например, при передаче «AirPods» новому пользователю, владельцы должны будут выполнить ряд шагов вручную, аналогичных процессу отвязывания AirTag.

Для «AirPods Max» пользователям необходимо удерживать кнопку активного шумоподавления одновременно с Digital Crown в течение 12 секунд. В «AirPods Pro» пользователи должны закрывать внутреннюю и внешнюю решетки пальцами, одновременно нажимая кнопку на штативе три раза подряд.

Поддержка сети «Find My», скорее всего, будет осуществляться через обновление прошивки «AirPods Pro» и «AirPods Max» вместе с «iOS 15» и «iPadOS 15» позже осенью. «AirPods» первого и второго поколения не будут поддерживать сеть «Find My».

Раньше все устройства «AirPods» отображались в приложении «Find My», но не могли быть обнаружены удаленно с помощью сети «Find My», например AirTag, который использует Bluetooth с низким энергопотреблением для передачи информации о местоположении устройства владельцу через ближайший iPhone или iPad.