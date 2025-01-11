Подделка RuStore угрожает пользователям фальшивым Telegram Premium

Пользователи, считающие, что скачивание приложений из RuStore безопаснее, чем из Google Play, могут столкнуться с неприятным сюрпризом.

Хакеры создали вредоносное ПО под названием FireScam, маскирующееся под премиум-версию Telegram. Этот вирус крадет личные данные, включая пароли и банковские реквизиты.

Злоумышленники создают фальшивую страницу на GitHub, которая выглядит как официальный магазин приложений.

Пользователь загружает программу, думая, что получает Telegram с «премиум» функциями, а на самом деле устанавливает вирус. FireScam начинает отслеживать уведомления, перехватывать сообщения и записывать данные из буфера обмена.

Чтобы защитить свои данные, рекомендуется избегать сомнительных источников и скачивать приложения только из официальных магазинов.