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Подделка RuStore угрожает пользователям фальшивым Telegram Premium

Автор На чтение 1 мин Просмотров 655 Опубликовано

Пользователи, считающие, что скачивание приложений из RuStore безопаснее, чем из Google Play, могут столкнуться с неприятным сюрпризом.

Хакеры создали вредоносное ПО под названием FireScam, маскирующееся под премиум-версию Telegram. Этот вирус крадет личные данные, включая пароли и банковские реквизиты.

Злоумышленники создают фальшивую страницу на GitHub, которая выглядит как официальный магазин приложений.

Пользователь загружает программу, думая, что получает Telegram с «премиум» функциями, а на самом деле устанавливает вирус. FireScam начинает отслеживать уведомления, перехватывать сообщения и записывать данные из буфера обмена.

Чтобы защитить свои данные, рекомендуется избегать сомнительных источников и скачивать приложения только из официальных магазинов.

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