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Подборку классических обоев из Windows XP выпустила Microsoft

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Microsoft решила сыграть на ностальгических чувствах пользователей, которые еще хорошо помнят Windows XP.
Для того чтобы подогреть интерес к новой операционной системе Windows 11, были выпущены новые качественные обои, которые созданы по мотивам популярной в свое время ОС.

Подборку классических обоев из Windows XP выпустила Microsoft
Ретро-обои разработаны для Microsoft Teams. На изображении можно увидеть ассистента-скрепку, который был на самом деле бесполезен, но многие его запомнили.

Также компания продемонстрировала многим знакомый зеленый холм и победный экран Косынки. Все обои доступны по ссылке, а в блоге компании можно прочитать историю каждого представленного изображения.

Подборку классических обоев из Windows XP выпустила Microsoft Подборку классических обоев из Windows XP выпустила Microsoft Подборку классических обоев из Windows XP выпустила Microsoft

Microsoft Windows XP
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