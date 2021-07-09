Подборку классических обоев из Windows XP выпустила Microsoft

Microsoft решила сыграть на ностальгических чувствах пользователей, которые еще хорошо помнят Windows XP.

Для того чтобы подогреть интерес к новой операционной системе Windows 11, были выпущены новые качественные обои, которые созданы по мотивам популярной в свое время ОС.



Ретро-обои разработаны для Microsoft Teams. На изображении можно увидеть ассистента-скрепку, который был на самом деле бесполезен, но многие его запомнили.

Также компания продемонстрировала многим знакомый зеленый холм и победный экран Косынки. Все обои доступны по ссылке, а в блоге компании можно прочитать историю каждого представленного изображения.