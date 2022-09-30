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Под угрозой удаления: граждан РФ призвали срочно загрузить эти приложения на iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 64 Опубликовано

Apple недавно удалила все приложения, которые относятся к компании VK, и это не первый случай, когда американский производитель смартфонов чистит свой магазин от российских приложений.
Предположительно, удалять программы будут и дальше, все зависит от санкций.

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская посоветовала россиянам установить на свои iPhone самые важные приложения, и стоит это сделать незамедлительно.

К примеру, многим нужны такие программы как «Госуслуги», приложения ФНС (Федеральной налоговой службы), и банковские клиенты.

Каждый должен решить самостоятельно, что ему будет необходимо. Напомним, установленные на смартфон программы будут продолжать работать, даже если их удалят из App Store.

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