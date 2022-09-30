Под угрозой удаления: граждан РФ призвали срочно загрузить эти приложения на iPhone

Apple недавно удалила все приложения, которые относятся к компании VK, и это не первый случай, когда американский производитель смартфонов чистит свой магазин от российских приложений.

Предположительно, удалять программы будут и дальше, все зависит от санкций.

Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская посоветовала россиянам установить на свои iPhone самые важные приложения, и стоит это сделать незамедлительно.

К примеру, многим нужны такие программы как «Госуслуги», приложения ФНС (Федеральной налоговой службы), и банковские клиенты.

Каждый должен решить самостоятельно, что ему будет необходимо. Напомним, установленные на смартфон программы будут продолжать работать, даже если их удалят из App Store.