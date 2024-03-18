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Под суббрендом Poco от Xiaomi может появиться первый планшет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Китайская компания Xiaomi, известная своими электронными устройствами, анонсировала свое намерение войти на рынок планшетов под брендами Xiaomi и Redmi. Теперь, по всей видимости, компания готовится представить еще один планшет, но уже под суббрендом Poco.

Под суббрендом Poco от Xiaomi может появиться первый планшет

В недавнем отчете европейской сертификационной организации EEC появилась информация о новом планшете от Poco, обозначенном как «Модель POCO бренда планшета». Номер модели устройства указан как 2405CPCFBG, однако конкретных характеристик или функций в отчете не упоминается.

Это первый случай, когда планшет под брендом Poco появляется на сертификационной платформе, поэтому на данный момент у нас нет подробной информации о нем. Возможно, предстоящий планшет будет представлять собой обновленную версию существующего планшета от Xiaomi или Redmi, как это часто бывает с смартфонами Poco.

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