Под суббрендом Poco от Xiaomi может появиться первый планшет

Китайская компания Xiaomi, известная своими электронными устройствами, анонсировала свое намерение войти на рынок планшетов под брендами Xiaomi и Redmi. Теперь, по всей видимости, компания готовится представить еще один планшет, но уже под суббрендом Poco.

В недавнем отчете европейской сертификационной организации EEC появилась информация о новом планшете от Poco, обозначенном как «Модель POCO бренда планшета». Номер модели устройства указан как 2405CPCFBG, однако конкретных характеристик или функций в отчете не упоминается.

Это первый случай, когда планшет под брендом Poco появляется на сертификационной платформе, поэтому на данный момент у нас нет подробной информации о нем. Возможно, предстоящий планшет будет представлять собой обновленную версию существующего планшета от Xiaomi или Redmi, как это часто бывает с смартфонами Poco.