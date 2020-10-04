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Под игры в PlayStation 5 будет доступно лишь 664 Гбайт

04.10.2020 08:42

В связи с тем, что консоли следующего поколения Sony PS5 и Microsoft Xbox Series X будут выпущены в период с 10 по 19 ноября во всем мире, потенциальные покупатели с нетерпением ждут каждого небольшого кусочка информации, которая все еще не является официальной.

Сегодня просочившееся изображение могло показать, что фактическое полезное пространство для хранения PS5 составляет 664 ГБ.

Под игры в PlayStation 5 будет доступно лишь 664 Гбайт

В этом есть смысл, поскольку Sony официально заявила, что размер SSD для PS5 будет 825 ГБ. Из-за того, как работают компьютеры, то есть в двоичном формате, 1 ГБ фактически равен 1 073 741 824 байтам вместо 1 000 000 000 байтов; одно это переводит цифру 825 ГБ в 768 ГБ. Если вы добавите 104 ГБ, зарезервированные для ОС PlayStation 5, у нас будет 664 ГБ фактически используемого дискового пространства.

Для сравнения, Xbox Series X имеет полностью аналогичную конфигурацию, хотя его начальная точка значительно больше — 1 ТБ заявленного дискового пространства. Как показали недавние практические статьи и видео , консоль считывает объем памяти как 930 ГБ, из которых 128 ГБ зарезервированы для операционной системы Series X. Таким образом, общая фактическая полезная емкость хранилища составляет 802 ГБ — или на 138 ГБ больше, чем у PS5.

Основная причина такого несоответствия заключается в том, что Sony оснастила PlayStation 5 более быстрым и дорогим SSD-накопителем, который поставляется с 12-канальным интерфейсом и обеспечивает пропускную способность необработанного ввода-вывода 5,5 ГБ / с с несжатыми данными (хотя которая может увеличиваться до 17,38 ГБ / с со сжатыми данными благодаря совместному использованию Oodle Kraken и Oodle Texture).

Microsoft выбрала более медленный твердотельный накопитель NVMe с Xbox Series X, который обеспечивает пропускную способность необработанного ввода-вывода 2,4 ГБ / с для несжатых данных (и здесь пропускная способность может быть намного выше благодаря различным методам сжатия). Это, в свою очередь, позволило им предоставить SSD большего размера.

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