POCO X3 получит обновление Android 11 в Индии

POCO X3 был запущен в Индии во второй половине 2020 года. Устройство дебютировало с MIUI 12 на базе Android 10. Он еще не получил обновление MIUI 12.5. В преддверии этого Xiaomi выпускает Android 11 для этого телефона.

Обновление Android 11 для POCO X3 в Индии прибывает с номером сборки V12.0.2.0.RJGINXM. В настоящее время он продвигается партиями. Следовательно, сборка программного обеспечения помечена как «Стабильная бета-версия» и может потребоваться некоторое время, чтобы достичь каждой единицы.

Тем не менее, также ожидается, что в ближайшие недели телефон получит обновление MIUI 12.5. Кроме того, в будущем он также должен быть обновлен до MIUI 13. Кроме того, он также может получить обновление до Android 12.

На момент запуска POCO X3 был одним из самых мощных смартфонов в своем ценовом сегменте. В начале этого года за ним последовал POCO X3 Pro. Этот аппарат немного дороже, но даже мощнее. В отличие от ванильной модели, модель Pro была выпущена с Android 11, а также недавно получила обновление MIUI 12.5.

Источник — Astera.