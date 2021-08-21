Poco X3 GT с Dimensity 1100 SoC теперь доступен в Индонезии за 304 доллара

После запуска Poco X3 GT на нескольких рынках в прошлом месяце устройство вышло на рынок Индонезии. Некоторые из основных особенностей смартфона — это Dimensity 1100 SoC, дисплей с частотой 120 Гц и тройные задние камеры.

Пока Х3 GT доступен по цене 4,399,000 рупии (304 $) для варианта хранения 8GB RAM + 128GB и 4,799,000 рупии (332 $) для варианта хранения 8GB RAM + 256 Гб. Он доступен в цветовых вариантах Wave Blue, Cloud White и Stargaze Black. Его можно приобрести на официальном сайте Poco и в других авторизованных розничных магазинах в регионе.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым перфорированным ЖК-дисплеем с разрешением Full-HD +. Панель имеет частоту обновления 120 Гц и поддерживает цветовую гамму DCI-P3. Он имеет защиту Corning Gorilla Glass Victus.

Прежде всего, он может похвастаться единственной 16-мегапиксельной камерой для селфи. Он имеет тройную заднюю камеру сзади, расположенную в вертикальном положении. Остров камеры имеет 64-мегапиксельный основной объектив, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный объектив и, наконец, 2-мегапиксельный макросенсор. Он работает на SoC MediaTek Dimensity 1100 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутренней памяти UFS 3.1.

В нем находится аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Он оснащен технологией LiquidCool Technology 2.0, которая помогает поддерживать температуру во время длительных игровых сессий. Смартфон имеет боковой сканер отпечатков пальцев и работает под управлением MIUI 12.5 на базе ОС Android 11.

Источник — Astera.