POCO X3 GT получит SoC MediaTek Dimensity 1100 и быструю зарядку 67 Вт

POCO, суббренд Xiaomi, уже подтвердил, что 23 июля в Индии состоится презентация POCO F3 GT. Всего через несколько дней после этого компания собирается выпустить на рынок еще один смартфон — POCO X3 GT, 28 июля в Малайзии.

В преддверии официального запуска некоторые подробности о смартфоне появились в сети вместе с рендерами. По слухам, устройство является международной версией смартфона Redmi Note 10 Pro 5G, и новая информация, похоже, это подтверждает.

Говорят, что телефон будет выполнен в трех цветовых вариантах — черном, белом и синем/зеленом. Две из этих трех моделей — синяя/зеленая и белая — будут иметь текстурированную заднюю панель, как у Redmi Note 10 Pro в Китае.

Что касается спецификаций, устройство, скорее всего, будет иметь тот же набор характеристик, что и Redmi Note 10 Pro 5G. Мы ожидаем 6,6-дюймовый ЖК-дисплей Full-HD + с частотой обновления 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass Victus.

Под капотом устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 1100 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 3.1. В конфигурации памяти мы ожидаем до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Что касается оптики, устройство будет оснащено тройной камерой, состоящей из 64-мегапиксельного первичного сенсора, 8-мегапиксельного сверхширокого сенсора и 2-мегапиксельного макрообъектива. На лицевой стороне есть 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Ожидается, что POCO X3 GT будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 11 с собственным пользовательским интерфейсом MIUI 12.5. Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Источник — Astera.