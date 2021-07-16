POCO X3 GT MIUI 12.5 запускается перед официальным запуском

Redmi, суббренд Xiaomi, запустил Redmi Note 10 Pro 5G в Китае в конце мая. Сообщается, что этот смартфон поступит на международные рынки как POCO X3 GT. В преддверии официального анонса устройства его сборки MIUI 12.5 уже размещены на сервере компании.

Это известный факт, что смартфоны всех трех брендов Xiaomi Group, а именно Mi, Redmi и POCO, используют MIUI. Программное обеспечение для телефонов немного отличается в зависимости от регионов, в которых они продаются. Следовательно, некоторые устройства имеют несколько региональных сборок MIUI.

Согласно Xiaomi Firmware Updater, предстоящий POCO X3 GT будет иметь как минимум три региональных сборки программного обеспечения MIUI — «Глобальный», «Турция» и «Индонезия». Эта информация подтверждает, что телефон будет доступен в двух последних названных странах.

Телефон, скорее всего, поступит в продажу на всех рынках присутствия POCO. Однако сборки MIUI для этих регионов еще не запущены.

Поскольку предстоящий POCO X3 GT — это просто ребрендинг Redmi Note 10 Pro 5G. Он должен иметь точно такой же набор характеристик.

Таким образом, мы можем ожидать такие функции, как 6,6-дюймовый ЖК-экран FHD + 120 Гц с частотой дискретизации 240 Гц и защитой Corning Gorilla Glass Victus, MediaTek Dimensity 1100 SoC , LPDDR4x RAM, хранилище UFS 3.1, 64MP (широкий) + 8MP (сверхширокий). ) + 2-мегапиксельная (макро) тройная камера, 16-мегапиксельная селфи-камера, боковой датчик отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, степень защиты от брызг IP53, MIUI 12.5 на базе Android 11, батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 67 Вт.

Источник — Astera.