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POCO X3 GT MIUI 12.5 запускается перед официальным запуском

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Redmi, суббренд Xiaomi, запустил Redmi Note 10 Pro 5G в Китае в конце мая. Сообщается, что этот смартфон поступит на международные рынки как POCO X3 GT. В преддверии официального анонса устройства его сборки MIUI 12.5 уже размещены на сервере компании.

Это известный факт, что смартфоны всех трех брендов Xiaomi Group, а именно Mi, Redmi и POCO, используют MIUI. Программное обеспечение для телефонов немного отличается в зависимости от регионов, в которых они продаются. Следовательно, некоторые устройства имеют несколько региональных сборок MIUI.

POCO X3 GT MIUI 12.5 запускается перед официальным запуском

Согласно Xiaomi Firmware Updater, предстоящий POCO X3 GT будет иметь как минимум три региональных сборки программного обеспечения MIUI — «Глобальный», «Турция» и «Индонезия». Эта информация подтверждает, что телефон будет доступен в двух последних названных странах.

Телефон, скорее всего, поступит в продажу на всех рынках присутствия POCO. Однако сборки MIUI для этих регионов еще не запущены.

Поскольку предстоящий POCO X3 GT — это просто ребрендинг Redmi Note 10 Pro 5G. Он должен иметь точно такой же набор характеристик.

Таким образом, мы можем ожидать такие функции, как 6,6-дюймовый ЖК-экран FHD + 120 Гц с частотой дискретизации 240 Гц и защитой Corning Gorilla Glass Victus, MediaTek Dimensity 1100 SoC , LPDDR4x RAM, хранилище UFS 3.1, 64MP (широкий) + 8MP (сверхширокий). ) + 2-мегапиксельная (макро) тройная камера, 16-мегапиксельная селфи-камера, боковой датчик отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, степень защиты от брызг IP53, MIUI 12.5 на базе Android 11, батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 67 Вт.

Источник — Astera.

POCO X3 GT MIUI 12.5
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