POCO X2 получает обновление MIUI 12.5 в Индии

POCO X2 — первый смартфон компании после того, как он был выделен как независимый бренд в рамках корпорации Xiaomi. Это не что иное, как переименованный Redmi K30 4G. Таким образом, это также первый телефон с переименованным марком от POCO. Спустя почти полтора года после выпуска устройство получает обновление MIUI 12.5.

MIUI 12.5 — последняя версия мобильного программного обеспечения Xiaomi. Он был представлен на мероприятии по запуску Mi 11 в конце декабря 2020 года. Однако компания начала выпускать стабильные сборки только в конце марта 2021 года.

Redmi K30 4G получил это обновление в июне. Месяц спустя обновление загружается в POCO X2 в Индии. Он прибыл с номером сборки V12.5.1.0.RGHINXM.

На данный момент обновление MIUI 12.5 для POCO X2 доступно только избранным пользователям. Потому что сборка программного обеспечения помечена как «Стабильная бета-версия». Проще говоря, он развертывается партиями и в ближайшие дни должен охватить всех пользователей.

POCO X2 дебютировала с MIUI 11 на основе Android 10. Устройство было обновлено до MIUI 12 в прошлом году. Он даже получил обновление Android 11 в начале этого года. Поскольку телефону меньше двух лет, он также должен получить обновление MIUI 13 в будущем.

Источник — Astera.