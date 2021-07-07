Poco выпустит флагманский смартфон Poco F3 GT уже в августе

Компания Poco еще в мае сообщила, что флагманский смартфон Poco F3 GT поступит в продажу в третьем квартале 2021 года.

Теперь стала появляться информация про эту модель. Сетевой источник сообщает про AMOLED-дисплей диагональю 6,67-дюйма с частотой обновления 120 Гц и сенсорным слоем с частотой опроса 480 Гц.

Предположительно, Poco F3 GT окажется переименованной версией Redmi K40 Game Enhanced Edition, которая оснащена 12 ГБ оперативной памяти, процессором Dimensity 1200 и аккумулятором ёмкостью 5065 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощность 67 Вт.

В Китае Redmi K40 Game Enhanced Edition продается за 310 долларов. Этот аппарат считается первым игровым смартфоном компании Redmi, у которого установлены динамики JBL и механические кнопки, активные в игровом режиме.

Презентация Poco F3 GT должна состоятся в августе, а начале сентября смартфон должен появится в розничных магазинах.