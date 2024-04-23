POCO сертифицировал свой первый планшет POCO Pad с WiFi 6 и HyperOS 1.0

POCO готовит к выходу свой первый планшет, и недавно он был замечен на крупных сертификационных площадках, раскрывающих некоторые из его ключевых характеристик.

POCO Pad будет первым планшетом китайского бренда. Он будет работать на операционной системе HyperOS 1.0 и обеспечен поддержкой WiFi 6. Кроме того, база данных FCC указывает на наличие зарядного адаптера Xiaomi мощностью 33 Вт в комплекте. К сожалению, это пока все сведения, доступные из этого списка. Однако дополнительные детали о камерах устройства были раскрыты в отдельной информации.

Сообщается, что POCO Pad может быть оснащен 8-мегапиксельной задней камерой с электронной стабилизацией изображения (EIS) и диафрагмой f/2.0.

На передней панели будет располагаться еще одна 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.3. Предполагается, что POCO Pad является улучшенной версией Redmi Pad Pro.

Кроме того, этот планшет будет предлагать проводную быструю зарядку на 33 Вт и пользовательскую оболочку HyperOS. Внутри устройства также будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти.

Один из особенных аспектов POCO Pad — наличие четырехъядерной аудиосистемы со звуком Dolby Atmos. Планшет будет питаться аккумулятором емкостью 10 000 мАч, обеспечивающим длительное время работы.

Экран устройства имеет диагональ 12,1 дюйма с разрешением 2,5K, обновляется с частотой 120 Гц и защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Официальный анонс POCO Pad ожидается в ближайшее время.