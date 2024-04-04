Poco разрабатывает первый планшет и специальный стилус для него

Недавно стало известно, что бренд Poco готовит к выпуску свой первый планшет.

Это подтверждается регистрацией устройства в европейской системе сертификации EEC. Сведений о характеристиках планшета пока мало, но уже достоверно известно, что планшет будет поддерживать работу фирменного стилуса. Этот аксессуар недавно прошел сертификацию у регулятора FCC.

Стилус, получивший модельный номер 2407CMPBCG и название «POCO Stylus», работает на частотах от 2402 до 2480 МГц. Он оснащен программным обеспечением версии Kwak_Pen_FW_User_V0.0.6 и имеет уникальный модельный номер, отличный от других стилусов Xiaomi, что указывает на его новизну в линейке продуктов Poco.

Пока что нет точной информации о самом планшете Poco, но есть предположения, что он может быть аналогом уже существующих моделей планшетов Xiaomi или Redmi.