С одной стороны, realme — самый быстрорастущий в мире бренд смартфонов. С другой стороны, POCO продолжает оставаться самым быстрорастущим брендом смартфонов в Индии еще в одном квартале. Бренд объявил о своем достижении в социальных сетях.

Согласно официальному аккаунту POCO India в Twitter, во втором квартале 2021 года бренд зарегистрировал колоссальный рост на 865%. Эти данные получены от исследовательской компании IDC.

Еще в мае POCO India объявила о подобном достижении. На тот момент данные IDC показали рост на 300% г / г. На этот раз бренд не упоминает, является ли достигнутый им рост на 865% г / г или кв / кв. В любом случае, он по-прежнему остается самым быстрорастущим брендом смартфонов в Индии.

Xiaomi выделила POCO в независимый бренд в начале 2020 года. С тех пор бренд выпускает ограниченные продукты в Индии, в отличие от Redmi. Ни один из смартфонов POCO не конкурирует друг с другом. Даже их цены не совпадают друг с другом.

Обладая оптимизированным портфолио, начиная от POCO C3 начального уровня до POCO F3 GT верхнего уровня, POCO предлагает смартфоны во всех популярных ценовых сегментах в Индии. Это может быть одной из многих причин успеха бренда в стране, помимо количества поклонников и других факторов.

Источник — Astera.